Nýr gæðastjóri Bestu deildarinnar vekur athygli í viðtali – „Við erum að reikna út XF“

Besta deildin réð Ólaf H. Kristjánsson í starf upplifunar- og gæðastjóra deildarinnar á dögunum, en um er að ræða nýtt hlutverk sem styður vaxandi áherslu deildarinnar á heildræna upplifun af vörumerkinu Besta deildin. Megin markmið ráðningarinnar er að fjölga áhorfendum á völlinn og stækka vörumerkið í öllum skilningi þess orðs.
„Ég einblíni á það sem er utan vallar, frekar en innan vallar. Við viljum fá fleiri á völlinn, við erum að reikna út XF. Hversu margir ættu að koma á völlinn, dagsetningu og veðurfar,“ segir Ólafur.
Ólafur er nafn sem kannski einhverjir kannast við, en hann hefur að mestu leyti starfað erlendis undanfarin ár. Þar hefur hann komið að stórum verkefnum innan hagkerfis knattspyrnunnar og mikils er vænst af störfum Ólafs á komandi tímabili.
Ólafur ræðir nýtt starf hér að neðan.