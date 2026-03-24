Liverpool og United áhugasöm

Manchester United og Liverpool hafa áhuga á miðjumanninum Eduardo Camavinga hjá Real Madrid samkvæmt Football Insider.
Frakkinn hefur verið orðaður við brottför vegna takmarkaðs spilatíma og ensku félögin fylgjast grannt með stöðu hans fyrir sumarið.
Camavinga er fjölhæfur leikmaður sem getur bæði leyst miðjuna og vinstri bakvörð, sem gerir hann að spennandi kosti fyrir mörg lið.
Real Madrid er þó ekki búið að taka ákvörðun um framtíð hans, en ef til sölu kemur er talið að verðmiðinn verði að minnsta kosti um 40 milljónir punda.