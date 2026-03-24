Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“

Tónlistarmaðurinn Friðrik Dór Jónsson vill að FH-ingar eyði minni tíma í að horfa í baksýnisspegilinn og líti meira til framtíðar fyrir komandi fótboltasumar.
Friðrik Dór er, eins og flestir vita, mikill stuðningsmaður FH og mætti hann í Niðurtalninguna á Fótbolta.net, þar sem hitað er upp fyrir Bestu deild karla.
Það var meðal annars rætt um brotthvarf goðsagnarinnar Heimis Guðjónssonar, sem hefur skilað frábæru starfi í Kaplakrika undanfarin ár sem og á árum áður, en ákveðið var að framlengja ekki samning hans í haust og er hann tekinn við Fylki.
Margir stuðningsmenn FH hafa gagnrýnt þá ákvörðun að halda ekki í Heimi. „Auðvitað er það sárt, það elska allir Heimi,“ sagði Friðrik í þættinum en sagði svo að nú þyrftu menn að horfa fram veginn.
„En ég er orðinn svo þreyttur á öllu tali um FH, það er allt fast í fortíðinni. Hvað er langt síðan við unnum titil? Nú getum við bara hætt að tala um þetta.
Heimir er ekki hérna, Böddi (Böðvar Böðvarsson) er ekki hérna, Bjössi (Björn Daníel Sverrisson) er ekki hérna. Förum bara að tala um eitthvað annað. Við erum bara hér og vinnum okkur héðan. Ég nenni þessu ekki lengur.“