Eyjamenn stórhuga – Segir metnað og framtíðarsýn gjarnan hafa skort

Formaður ÍBV skrifar pistil í Eyjafréttir í dag þar sem hann talar fyrir mikilvægi markvissrar uppbygginar íþróttamannvirkja í Vestmannaeyjum með langtímahugsyn að leiðarljósi.
„Undanfarin misseri hefur verið lífleg umræða um uppbyggingu íþróttamannvirkja í Vestmannaeyjum. Það er fagnaðarefni, enda er hér um að ræða eitt af stóru hagsmunamálum samfélagsins. Það er mikilvægt að slík uppbygging sé unnin með langtímahugsun. Ákvarðanir sem teknar eru í dag munu hafa áhrif á starfsemi og nýtingu mannvirkja til áratuga.
Þess vegna telur ÍBV íþróttafélag eðlilegt að horft sé til heildarmyndarinnar og að mismunandi hugmyndir og sjónarmið fái að koma fram áður en farið er af stað í stór verkefni,“ skrifar Hörður Orri Grettisson meðal annars í pistli sínum.
Hann telur margt gott hafa verið gert en segir að oft hafi skort meiri metnað og framtíðarsýn.
„Það þarf að horfa á svæðið sem eina heild þar sem mismunandi mannvirki og starfsemi vinna saman. Áhersla er lögð á gervigras og flóðlýsingu, nýtt félagsheimili, handknattleikshöll og stækkun Herjólfshallar. Framtíðin felur í sér að tengja betur saman núverandi aðstöðu, bæta umgjörð fyrir æfingar og keppni og skapa rými fyrir áframhaldandi vöxt íþróttastarfs í Vestmannaeyjum.
Íþróttasvæðið við Hásteinsvöll er og á að vera hjartað í starfsemi ÍBV og gegnir lykilhlutverki í samfélaginu. Þar mætast skólastarf, frístundir, afreksíþróttir, barna og unglingastarf og almenn heilsuefling. Uppbygging mannvirkja þarf því að taka mið af þeirri breidd og ábyrgð sem felst í starfi félagsins.“
Hörður bendir á að bæjarstjórnarkosningar séu framundan
„Við viljum því bjóða öllum framboðum til samtals við félagið, kynna þeim starfsemi ÍBV, umfang rekstrarins og þá framtíðarsýn sem unnið hefur verið að. Markmiðið er að skapa sameiginlegan skilning á mikilvægi íþróttastarfsins og að uppbygging íþróttamannvirkja verði tekin inn í stefnuskrár framboðanna með skýrum og markvissum hætti.“