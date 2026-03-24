Brynjólfur lenti í vandræðum með dvalarleyfi í Kanada og komst ekki til landsins í gær

Brynjólfur Willumsson gat ekki komið til móts við íslenska landsliðið í gær eins og planið var. Hann var í vandræðum með ETA, dvalarleyfi sem þarf til að komast inn í Kanada.
Búið er að leysa málið og Brynjólfur mun ferðast til Kanada í dag fyrir æfingaleiki gegn heimamönnum og Haíti.
Ómar Smárason, fjölmiðlafulltrúi KSÍ staðfestir þetta í samtali við 433.is og segir að Brynjólfur sé væntanlegur til Kanada í dag.
Brynjólfur er 25 ára gamall framherji Groningen í hollensku úrvalsdeildinni.
Arnar Gunnlaugsson og landsliðið kom saman í Kanada í gær og hefur hafið undirbúning fyrir leiknn gegn heimamönnum á laugardag.
Hópurinn:
Elías Rafn Ólafsson – FC Midtjylldand – 13 leikir
Hákon Rafn Valdimarsson – Brentford F.C. – 20 leikir
Anton Ari Einarsson – Breiðablik – 3 leikir
Mikael Egill Ellertsson – Genoa CFC – 27 leikir, 2 mörk
Logi Tómasson – Samsunspor – 13 leikir, 1 mark
Hjörtur Hermannsson – Volos – , 28 leikir, 1 mark
Hörður Björgvin Magnússon – Levadiakos – 51 leikur, 2 mörk
Sverrir Ingi Ingason – Panathinaikos F.C. – 65 leikir, 4 mörk
Aron Einar Gunnarsson – Al Gharafa-SC – 107 leikir, 5 mörk
Dagur Dan Þórhallsson – CF Montréal – 7 leikir
Guðlaugur Victor Pálsson – AC Horsens – 56 leikir, 5 mörk
Ísak Bergmann Jóhannesson – 1. FC Köln – 41 leikur, 6 mörk
Gylfi Þór Sigurðsson – Víkingur R. – 84 leikir, 27 mörk
Stefán Teitur Þórðarson – Hannover 96 – 34 leikir, 1 mark
Andri Fannar Baldursson – Kasimpasa S.K. – 10 leikir
Kristall Máni Ingason – SK Brann – 6 leikir
Jón Dagur Þorsteinsson – SK Brann – 52 leikir, 6 mörk
Mikael Neville Anderson – Djurgardens IF – 37 leikir, 2 mörk
Arnór Sigurðsson – Malmö FF – 34 leikir, 2 mörk
Brynjólfur Andersen Willumsson – FC Groningen – 7 leikir, 1 mark
Orri Steinn Óskarsson – Real Sociedad – 16 leikir, 7 mörk
Hákon Arnar Haraldsson – LOSC Lille – 28 leikir, 3 mörk
Kristian Nökkvi Hlynsson – FC Twente – 9 leikir, 2 mörk