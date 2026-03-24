Áhugaverður dráttur í bikarnum – Rosalegur leikur á milli Vals og KR

Það er stórleikur í 32 liða úrslitum bikarsins þar sem KR og Valur munu mætast, leikirnir fara fram í kringum páskana.
Íslandsmeistarar Víkings fá verðugt verkefni þar sem þeir mæta Fram. Þá munu nýliðar Þórs í Bestu deildinni fá FH í heimsókn.
ÞAð eru því þrír Bestu-deildar slagir. Margir áhugaverðir leikir fara svo fram en drátturinn er hér að neðan.
ÍBV – Þróttur R./Víkingur Ó.
Vestri – Leiknir R./Smári
Fjölnir/Víðir – HK/BF108
ÍA – Haukar/KFR
KR – Valur
Þór – FH
Stjarnan – Selfoss/Augnablik
Fylkir/KV – KFA/Sindri
Léttir/Stokkseyri/Árbær – Ægir/Reynir S.
Grótta/Úlfarnir – Álftanes/Kári
Tindastóll/Magni – Njarðvík/Hvíti riddarinn
Elliði/Grindavík – Keflavík
Völsungur/Kormákur/Hvöt – Breiðablik
Fram – Víkingur R.
Höttur/Neisti D. – KA
ÍR/Afturelding – Ýmir/KFS/Þorlákur