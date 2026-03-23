Mánudagur 23.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fallegt augnablik hjá Guardiola eftir sigurinn í gær vekur athygli – Mun hann hætta í sumar?

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

Viktor Nói í FH

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 23. mars 2026 16:53

Viktor Nói Viðarsson gengur til liðs við Fimleikafélagið og gerir tveggja ára samning

Viktor er 19 ára gamall en faðir hans er Arnar Þór Viðarsson, fyrrum landsliðsþjálfari.

“Við erum mjög ánægðir með að hafa fengið Viktor Nóa til liðs við okkur. Hann kemur úr góðum skóla í Belgíu, er kominn með þó nokkra reynslu úr fullorðins fótbolta og hefur akkúrat þá eiginleika sem við vorum að leitast eftir. Hann er með mikla hlaupagetu, rólegur á boltanum og les leikinn vel. Svo skemmir ekki fyrir að hann er með mikið FH hjarta. Við ætlum okkur síðan að hjálpa honum eins og öðrum ungum leikmönnum að bæta sig og gera þá tilbúna í næsta skref á ferlinum.” Sagði Davíð Þór við FH media nú rétt í þessu á Fiskfélaginu.

Fallegt augnablik hjá Guardiola eftir sigurinn í gær vekur athygli – Mun hann hætta í sumar?
Segir að Arteta verði að axla ábyrgð á tapi Arsenal í gær – Skilur ekki þessa ákvörðun
Svona er U-19 hópurinn – Flestar úr Breiðabliki
Gerðist í fyrsta sinn í meira en ár hjá Arsenal
Leikmenn Arsenal einn af öðrum afboða sig í landsleiki
Leikmaður Newcastle inn fyrir leikmann Arsenal
Er sagður efstur á blaði Tottenham ef Tudor verður látinn fjúka

Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann
„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“
Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Grasrót Miðflokksins logar og segir Miðflokksmenn sniðgengna í þágu „svikasjalla“ – „Stór mistök“
Fengu allar tölur réttar í lottóinu og töldu sig hafa unnið 6,2 milljarða – Fengu ekki einn eyri

Spádómar Baba Vanga fyrir 2026 vekja óhug – Heimsstyrjöld og Pútín á útleið
Karen komst að leyndarmáli kærastans – Það kostaði hana lífið
Byrjar þú auðveldlega að gráta? – Þetta þýðir það að sögn sálfræðings
Orðið á götunni: Aftursætisformaður Sjálfstæðisflokksins er kominn á fulla ferð
Þetta er besti tími dagsins, miðað við aldur, fyrir kynlíf
Leikmaður Newcastle inn fyrir leikmann Arsenal
Hjón gátu ekki eignast barn þrátt fyrir tilraunir í fjögur ár – Kom í ljós að konan var enn hrein mey
Verulega ósátt við „lítillækkandi orðræðu“ Diljár Mistar – „Minna öryggi fyrir fólkið sem ber uppi samfélagið“
Er sagður efstur á blaði Tottenham ef Tudor verður látinn fjúka
Myndband: Mikill hiti á Íslandsvininum sem brást illa við þrálátum spurningum – „Hlustaðu nú, ég er búinn að svara þér rólega þrisvar sinnum“
Ben White snýr aftur í enska landsliðið
Starfshópurinn skilar skýrslunni af sér – Margt heppnast hér á landi en annað má betur fara

Arteta hrósað fyrir drengilega framkomu í gær – Myndband
Ian Wright setur ekki út á markmannsval Arteta en gagnrýnir aðra ákvörðun hans í gær
Tilkynna sorglegt andlát í hjartnæmri yfirlýsingu – „Hjörtu okkar eru brotin“

Fær fáar mínútur hjá Arsenal og er á blaði Manchester United fyrir sumarið

Svona kastaði hann frá sér 7 milljónum með einni ákvörðun – Myndband
Munnlegt samkomulag við Zidane í höfn

Ljótar senur í borginni í gær – Hörð slagsmál og glerbrot út um allt
Greenwood aftur á Old Trafford?
Benedikt botnaði ekki í fréttaflutningi hér á landi á dögunum – Fór sjálfur og kannaði málið

Þjálfarinn brjálaður út í Hákon Arnar – Sjáðu hvað hann gerði við Greenwood í gær

Lýsti því í smáatriðum hvað hann vildi gera við fyrrverandi í rúminu ef hún tæki honum aftur – Hún sýndi allt í sjónvarpsþætti
Telur að mikill uppgangur gervigreindar hafi þessar neikvæðu afleiðingar í för með sér
Kepa skúrkur Arsenal í úrslitaleiknum – City fóru með sigur af hólmi á Wembley

Ari Leifsson nálgast Val
Óvænt tíðindi – Birkir Már Sævarsson skrifar undir í Mosó
Nýstárleg upplifun Jóhanns í gegnum bandarískan áhrifavald
Yfirlýsing frá Breiðablik – Segja farið með rangt mál er varðar Gabríel Aron

Boða stórtíðindi af Hlíðarenda á næstu dögum – „Það er búið að dobbla okkur í að taka upp auglýsingu“

Fettir fingur út í ársreikning í Fossvoginum – Segir að „allt myndi loga“ ef staðan væri svona hjá öðru félagi
Telur að þetta geti spilað inn í ákvörðun Jóa Berg – „Var ekkert endilega staðan fyrir ekki svo löngu síðan“

Hafa áhyggjur af heimsmeistaramótinu – „Miðað við hvaða vitleysingur er í Hvíta húsinu“
Varpar fram áhugaverðri kenningu um framtíð Ronaldo
Benedikt baunar á Arnar og segir val hans skandal – „Hvenær er nóg nóg?“

Bournemouth og United skildu jöfn – Sjáðu er Maguire fékk rautt

Langskotið og dauðafærið – Græðir þú pening um helgina?
Ísraelar fá þunga sekt og er gert að vera með borða á næstu leikjum