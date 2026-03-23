Viktor Nói í FH

Viktor Nói Viðarsson gengur til liðs við Fimleikafélagið og gerir tveggja ára samning
Viktor er 19 ára gamall en faðir hans er Arnar Þór Viðarsson, fyrrum landsliðsþjálfari.
“Við erum mjög ánægðir með að hafa fengið Viktor Nóa til liðs við okkur. Hann kemur úr góðum skóla í Belgíu, er kominn með þó nokkra reynslu úr fullorðins fótbolta og hefur akkúrat þá eiginleika sem við vorum að leitast eftir. Hann er með mikla hlaupagetu, rólegur á boltanum og les leikinn vel. Svo skemmir ekki fyrir að hann er með mikið FH hjarta. Við ætlum okkur síðan að hjálpa honum eins og öðrum ungum leikmönnum að bæta sig og gera þá tilbúna í næsta skref á ferlinum.” Sagði Davíð Þór við FH media nú rétt í þessu á Fiskfélaginu.