Tveir leikmenn Brentford blóðugir um miðja nótt – Hjálpuðu manni sem varð fyrir árás

Tveir leikmenn Brentford urðu blóðugir eftir að hafa reynt að hjálpa manni sem var sagður verða fyrir árás í suðvesturhluta Lundúna.
Atvikið átti sér stað aðfaranótt sunnudags, um klukkan tvö, í Richmond. Samkvæmt enskum blöðum voru leikmennirnir á leið heim eftir 0-0 jafntefli gegn Leeds þegar þeir urðu varir við árásina og ákváðu að grípa inn í.
Talið er að árásin hafi verið kynþáttafordómaárás, en rannsókn málsins stendur yfir. Leikmennirnir tveir, sem eru úr aðalliði Brentford en ekki hafa verið nafngreindir, hlupu til aðstoðar fórnarlambinu og urðu sjálfir fyrir hnjaski í kjölfarið.
Vitni segja að þeir hafi verið blóðugir eftir atvikið, en samkvæmt upplýsingum þurftu þeir ekki á frekari læknisaðstoð að halda og voru sagðir við góða heilsu síðar sama dag.
Lögreglan í London staðfesti að hún hefði fengið tilkynningu um árás á Queen’s Road í Richmond og að rannsókn væri í gangi. „Lögregla ræddi við fórnarlambið og málið er til rannsóknar. Enginn hefur verið handtekinn að svo stöddu,“ sagði í yfirlýsingu.
Atvikið hefur vakið athygli og leikmennirnir fengið hrós fyrir viðbrögð sín.