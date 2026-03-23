Tilkynna sorglegt andlát í hjartnæmri yfirlýsingu – „Hjörtu okkar eru brotin“

Sorgarfréttir berast frá Kólumbíu þar sem ungur leikmaður Millonarios, Santiago Castrillon, er látinn aðeins 18 ára að aldri.
Castrillon hneig niður í leik með U20-liði félagsins gegn erkifjendunum Independiente Santa Fe á laugardag. Hann var fluttur með hraði á sjúkrahús í Bogota þar sem hann var á gjörgæslu, en lést daginn eftir.
Millonarios sendi frá sér tilkynningu þar sem félagið kvaddi leikmann sinn með hlýjum orðum. „Hjörtu okkar eru brotin,“ sagði þar meðal annars.
Castrillon, sem lék sem sóknarsinnaður miðjumaður, hafði verið hjá félaginu síðan 2021 og hafði þegar æft með aðalliði þess. Hann fékk einnig sitt fyrsta kall í aðalliðið í leik í fyrra.