Svona er U-19 hópurinn – Flestar úr Breiðabliki

Halldór Jón Sigurðsson, þjálfari U-19 ára landsliðs kvenna, hefur valið hóp sem tekur þátt í seinni umferð undankeppni EM 2026.
Ísland er þar í riðli með Finnlandi, Danmörku og Serbíu en leikið er í Serbíu dagana 9.-15. apríl.
Frekari upplýsingar um keppnina má finna á vef UEFA.
Hópurinn
Edith Kristín Kristjánsdóttir – Breiðablik
Herdís Halla Guðbjartsdóttir – Breiðablik
Líf Joostdóttir van Bemmel – Breiðablik
Sunna Rún Sigurðardóttir – Breiðablik
Helga Rut Einarsdóttir – Breiðablik
Jónína Linnet – FH
Hildur Katrín Snorradóttir – FH
Berglind Freyja Hlynsdóttir – FH
Hrönn Haraldsdóttir – FH
Viktoría Sólveig K. Óðinsdóttir – Haukar
Rebekka Sif Brynjarsdóttir – FC Nordsjælland
Hrefna Jónsdóttir – Stjarnan
Védís Ösp Einarsdóttir – Selfoss
Arnfríður Auður Arnarsdóttir – Valur
Sóley Edda Ingadóttir – Valur
Hrafnhildur Salka Pálmadóttir – Valur
Katla Guðmundsdóttir – KR
Elísa Bríet Björnsdóttir – Þór/KA
Freyja Stefánsdóttir – Víkingur R.
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir – PEC Zwolle