Segir að Arteta verði að axla ábyrgð á tapi Arsenal í gær – Skilur ekki þessa ákvörðun

Jamie Redknapp segir að Mikel Arteta eigi að bera ábyrgð á tapi Arsenal gegn Manchester City í úrslitaleik enska deildabikarsins, eftir umdeilda ákvörðun um val á markverði.
Arteta ákvað að byrja með Kepa Arrizabalaga í marki Arsenal á Wembley, í stað David Raya sem er aðalmarkvörður liðsins í deild og Meistaradeild. Kepa hafði leikið alla leiki Arsenal í bikarkeppninni fram að úrslitaleiknum.
Ákvörðunin þótti áhættusöm og hún reyndist kostnaðarsöm. Um miðjan síðari hálfleik missti Kepa boltann eftir fyrirgjöf frá Rayan Cherki, sem féll fyrir Nico O’Reilly sem skoraði. Fjórum mínútum síðar bætti O’Reilly við öðru marki og tryggði City 2-0 sigur.
Redknapp var gagnrýninn á ákvörðun Arteta. „Kepa er ekki jafn góður og Raya, þess vegna er hann varamarkvörður. Af hverju spilarðu honum í svona stórum úrslitaleik þegar þú ert að reyna að vinna titil?“ sagði hann við Sky Sports.
Hann bætti við að Arteta yrði að taka ábyrgð á þessu. „Þetta voru stór mistök,“ sagði Redknapp.
Þó bent hafi verið á að varamarkvörður City, James Trafford, hafi staðið sig vel í leiknum, sagði Redknapp að það breytti ekki því að ákvörðun Arsenal hefði ekki gengið upp.