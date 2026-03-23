Reglum breytt á dögunum – Sá fyrsti ákærður og á yfir höfði sér þunga refsingu

Fótboltaaðdáandi á yfir höfði sér fimm ára bann frá leikvöngum og 1.000 punda sekt eftir að hafa orðið fyrstur til að vera ákærður fyrir svokallað „tailgating“.
Benjamin Bailey, 27 ára frá Oldham, var handtekinn á Wembley fyrir úrslitaleik Manchester City og Arsenal í deildabikarnum. Hann er sakaður um að hafa farið inn á leikvanginn án miða með því að ganga á eftir öðrum í gegnum hliðin.
„Tailgating“ var nýlega gert refsivert og snýst um að nýta sér aðgang annarra til að komast inn á leik án þess að vera með gilt aðgöngumiða.
Bailey var handtekinn fyrir leikinn og ákærður sama kvöld. Hann á að mæta fyrir dóm 1. maí. Tveir aðrir menn hafa einnig verið handteknir vegna sama brots og eru enn í haldi lögreglu.
Lögreglan í London greindi frá því að alls hefðu 20 handtökur verið gerðar í tengslum við leikinn, sem er veruleg fækkun frá árinu áður þegar 91 var handtekinn.
Handtökurnar tengdust meðal annars slagsmálum, árás á neyðarstarfsmann og kynþáttaníði. Þá var annar maður handtekinn fyrir grun um „tailgating“ á leik Tottenham og Nottingham Forest og hefur hann verið látinn laus gegn tryggingu meðan rannsókn málsins stendur yfir.