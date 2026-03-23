Jurgen Klopp segir slúðrið sem hefur verið í gangi tóma þvælu

Jürgen Klopp hefur vísað á bug fréttum um að hann sé á leiðinni til Real Madrid í sumar.
Undanfarið hafa verið vangaveltur um að Klopp gæti tekið við spænska stórliðinu, en Þjóðverjinn segir þær fréttir einfaldlega rangar.
„Allt sem hefur verið sagt um þetta er algjör vitleysa,“ sagði Klopp.
„Þeir hafa ekki haft samband við mig, ekki einu sinni einu sinni og ekki heldur við umboðsmann minn.“
Klopp bætti við í léttum tón að ef eitthvað væri, myndi hann taka við Atletico Madrid á sama tíma.
„Afsakið Madrid, en þeir verða þá að hringja fyrst,“ sagði hann og hló.
Óljóst er hver tekur við Real Madrid í sumar, en ljóst er að Klopp er ekki á leiðinni þangað að svo stöddu.