Ian Wright setur ekki út á markmannsval Arteta en gagnrýnir aðra ákvörðun hans í gær

Ian Wright, goðsögn Arsenal, segir að ein breyting hefði getað skipt sköpum þegar liðið tapaði fyrir Manchester City í úrslitum deildabikarsins á Wembley í gær.
Arsenal tapaði 0-2 eftir tvö mörk frá Nico O’Reilly og missti þar með af fyrsta titli tímabilsins. Wright segir að Gabriel Martinelli hefði átt að vera í byrjunarliðinu.
„Hann væri alltaf í mínu liði, sérstaklega á Wembley. Við þurfum einhvern sem getur hlaupið okkur út úr vandræðum,“ sagði hann eftir leik.
Hann gagnrýndi einnig framlínuna, þar sem Viktor Gyokeres og Kai Havertz náðu ekki að halda boltanum nægilega vel.
Mikel Arteta valdi hins vegar Leandro Trossard í byrjunarliðið og Martinelli kom ekki inn á fyrr en á 83. mínútu, of seint til að hafa áhrif.
Ákvörðun Arteta að byrja með varamarkvörðinn Kepa Arrizabalaga á milli stanganna hefur líka verið gagnrýnd, en Wright taldi stærr mistök að byrja ekki með Martinelli.