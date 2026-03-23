Gagnrýnin var að buga kynþokkafyllstu konu heims – „Fólk veit ekki hversu mikla vinnu ég legg í þetta“

Alisha Lehmann, leikmaður Leicester City, hefur opnað sig um erfiða tíma á ferlinum þegar hún íhugaði að hætta í knattspyrnu vegna gagnrýni.
Lehmann, sem oft er kölluð „kynþokkafyllsta knattspyrnukona heims“, hefur byggt upp gríðarlega fylgjendahóp á samfélagsmiðlum. Þrátt fyrir það segir hún að ímyndin sem fylgi henni hafi haft neikvæð áhrif.
Svissneski framherjinn, sem er 26 ára, segir að margir telji hana ekki vera alvöru knattspyrnumann heldur einungis samfélagsmiðlastjörnu. „Þegar ég var yngri hafði þetta meiri áhrif á mig því ég vissi ekki hvernig ég ætti að takast á við þetta,“ sagði hún.
Hún viðurkennir að gagnrýnin hafi stundum verið það erfið að hún hugleiddi að hætta. „Það voru tímar þar sem ég var mjög leið og spurði mömmu mína hvort ég mætti hætta í fótbolta,“ sagði Lehmann.
Hún hafnar þó alfarið þeirri hugmynd að hún taki starfið ekki alvarlega. „Fólk veit ekki hversu mikla vinnu ég legg í þetta. Það heldur að ég fari bara á æfingu og geri svo TikTok myndbönd, en það er alls ekki rétt,“ bætti hún við.
Lehmann segir að líf sitt snúist alfarið um að ná árangri á vellinum, með ströngu skipulagi, hvíld og undirbúningi fyrir leiki.
Nú segist hún hafa lært að loka á gagnrýnina. „Ég er í góðu jafnvægi í dag, elska lífið mitt og fólkið í kringum mig og læt þetta ekki hafa áhrif á mig lengur,“ sagði hún.