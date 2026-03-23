Fallegt augnablik hjá Guardiola eftir sigurinn í gær vekur athygli – Mun hann hætta í sumar?

Pep Guardiola naut sigurs Manchester City í deildabikarnum á Wembley, en tók sér einnig tíma til að deila fallegri stund með dóttur sinni, Maríu.
Eftir 2-0 sigur gegn Arsenal sást Guardiola faðma Maríu á vellinum, þar sem þau fögnuðu saman eftir leik. Hún gekk síðan til liðs við leikmenn og starfsfólk City í fagnaðarlátunum.
María, sem er elst þriggja barna Guardiola og starfar sem fyrirsæta og áhrifavaldur, hefur áður rætt um mikilvægi þess að fylgja föður sínum um heiminn.
„Það gaf mér dýrmætar minningar og styrkti fjölskylduna,“ sagði hún í viðtali við Vanity Fair.
Hún hefur einnig sagt að hún hafi erft þrjósku frá föður sínum en sjálfstæði og sjálfstraust frá móður sinni, Cristinu Serra.
Guardiola og Serra skildu á síðasta ári eftir 12 ára hjónaband, en höfðu verið saman í um 30 ár. Ástæður skilnaðarins voru ekki opinberar, þó að sumir miðlar hafi bent á mikla vinnuþrá Guardiola sem mögulegan þátt.
Samningur Guardiola við Manchester City rennur út árið 2027, en vangaveltur hafa verið um að hann gæti hætt fyrr.
Maria Guardiola knows what her father has been through over the past year or two. He's been through a lot, and she's never left his side. She's always been there. Always.
