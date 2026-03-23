Fær fáar mínútur hjá Arsenal og er á blaði Manchester United fyrir sumarið

Manchester United er byrjað að undirbúa sumargluggann og vill félagið styrkja vinstri bakvarðarstöðuna. Er aðallega horft til leikmanna innan ensku úrvalsdeildarinnar.
Samkvæmt vefmiðlinum Teamtalk eru þrjú nöfn efst á blaði: Myles Lewis-Skelly hjá Arsenal, Antonee Robinson hjá Fulham og Tyrick Mitchell hjá Crystal Palace.
United vill fá leikmann sem þekkir deildina vel og getur komið strax inn í liðið, enda hefur þetta verið nokkur vandræðastaða.
Lewis-Skelly er talinn sérstaklega spennandi kostur til framtíðar, en hann hefur átt erfitt með að fá mínútur hjá Arsenal vegna samkeppninnar þar þó svo að hann hafi komið frábærlega inn í aðalliðið á síðustu leiktíð.