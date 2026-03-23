Brjálaður út í dragdrottningu: Segir öryggisverði hennar hafa öskrað á barn og eiginkonu í morgunmat – „Ég hata ekki börn“

Fyrrum leikmaður Arsenal og Chelsea, Jorginho, hefur lýst yfir vonbrigðum eftir atvik sem átti sér stað með fjölskyldu hans í Brasilíu og tengdist bandarísku poppstjörnunni Chappell Roan sem er einnig þekkt fyrir að vera dragdrottning.
Jorginho, sem nú leikur með Flamengo, segir að stjúpdóttir hans hafi orðið grátandi eftir óþægilegt atvik á hóteli í São Paulo þar sem fjölskyldan dvaldi á meðan tónlistarhátíðin Lollapalooza fór fram.
Samkvæmt Jorginho vaknaði 11 ára stúlkan spennt yfir því að hitta listamann sem hún dáði. Hún sá Roan ganga framhjá borðinu þeirra í morgunmat og gekk framhjá til að staðfesta hvort þetta væri hún. „Hún sagði ekkert og bað ekki um neitt,“ sagði Jorginho.
Hann heldur því fram að öryggisvörður hafi síðan komið að borðinu og talað á „mjög árásargjarnan hátt“ við eiginkonu hans og barnið. „Þetta var mjög óþægileg upplifun fyrir fjölskylduna,“ bætti hann við.
Chappell Roan brást við ásökununum á samfélagsmiðlum og sagði að umræddur öryggisvörður væri ekki hennar persónulegi vörður. Hún sagðist heldur ekki hafa tekið eftir atvikinu sjálf. „Það er ósanngjarnt að gera ráð fyrir að fólk hafi slæman ásetning. Ég hata ekki aðdáendur mína eða börn,“ sagði hún.
Málið vakti mikla athygli í Brasilíu og blandaði borgarstjóri Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, sér í umræðuna. Hann sagði að Roan yrði ekki boðin að koma fram á Copacabana-ströndinni á meðan hann væri í embætti, líkt og aðrir stórir listamenn hafa gert.
Jafnframt bauð hann stjúpdóttur Jorginho sem heiðursgest á tónleika Shakiru sem fram fara í borginni síðar á árinu.