Blöskrar að geta ekki fengið sér bjór seint að kvöldi

Nils Nielsen, landsliðsþjálfari Japans, vakti athygli eftir sigur liðsins í Asíubikarnum þegar hann gagnrýndi reglur um næturlíf í Ástralíu.
Japan vann 1-0 sigur á Ástralíu í úrslitaleiknum sem fór fram í Sydney á laugardagskvöld og tryggði sér titilinn. Að leik loknum var Nielsen spurður hvernig leikmenn hygðust fagna sigrinum.
Svar hans kom mörgum á óvart. „Við eigum mjög snemma flug á morgun. En hér í Ástralíu er þetta skrýtið land, ef klukkan er orðin meira en 11 geturðu ekki keypt þér bjór,“ sagði hann og brosti.
Hann hélt áfram gagnrýni sinni á léttum nótum. „Hvers konar land er það? Kannski er þetta það eina pirrandi við Ástralíu, að þú getur ekki fengið þér bjór þegar þú ert þyrstur,“ bætti hann við.
Ummælin fóru fljótt í dreifingu á samfélagsmiðlum og vöktu bæði kátínu og umræðu. Nielsen, sem er fæddur á Grænlandi, hafði dvalið í Ástralíu í nokkrar vikur á meðan mótið fór fram og virtist hissa á reglum um áfengissölu.
Þrátt fyrir gagnrýnina var stemningin góð hjá japanska liðinu eftir sigurinn, sem markar mikilvægan áfanga í sögu landsliðsins.