Arteta hrósað fyrir drengilega framkomu í gær – Myndband

Mikel Arteta stjóra Arsenal er hrósað fyrir að hafa sýnt mikinn klassa eftir að Arsenal tapaði 0-2 fyrir Manchester City í úrslitum deildabikarsins í gær..
Arteta og leikmenn Arsenal voru áfram á á vellinum á meðan City lyfti bikarnum og myndavélar sýndu Arteta klappa fyrir liði Pep Guardiola.
Arsenal er enn með gott forskot á toppi ensku úrvalsdeildarinnar og í 8-liða úrslitum Meistaradeildarinnar og enska bikarsins. City var þó verðskuldaður sigurvegari í gær.
Myndband af áðurnefndu athæfi Arteta er hér að neðan.
Mikel Arteta & the Arsenal squad watch on as Man City celebrate their Carabao Cup triumph. pic.twitter.com/cbOJw1n4U3
— Sky Sports Football (@SkyFootball) March 22, 2026