Yfirlýsing frá Breiðablik – Segja farið með rangt mál er varðar Gabríel Aron

Breiðablik segir það af og frá að leikmenn félagsins hafi óskað eftir því að Gabríel Aron Sævarsson færi frá félaginu.
Fjallað var um málið í Þungavigtinni á föstudag. Gabríel var lánaður til Hauka í síðustu viku en umræðan snérist um að leikmenn Breiðabliks væru á því að hinn ungi sóknarmaður væri ekki nógu góður til að æfa með Breiðablik.
Gabríel kom til Breiðabliks frá Keflavík síðasta sumar eftir að hafa gert vel þar, hann var strax lánaður til ÍR en er nú farin til Hauka.
Eyjólfur Héðinsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik sendi DV yfirlýsingu vegna málsins.
Yfirlýsing Breiðabliks:
Í kjölfar umfjöllunar um Gabríel Aron Sævarson, einn af okkar ungu leikmönnum, finnur félagið sig knúið til að verja heiður leikmannsins og félagsins. Ekkert af því sem kom fram í umræddu hlaðvarpi og grein í DV varðandi ástæðu og aðdraganda þess að Gabríel Aron fór á lán á við rök að styðjast.
Frá því að Gabríel Aron kom til Breiðabliks var hugmyndin að lána hann í neðri deild, þar sem hann myndi öðlast mikilvæga reynslu og spilatíma. Hann hefur æft með liðinu af fullum krafti og staðið sig vel. Það er mjög algengt að ungir leikmenn fari á lán og hafa margir af okkar lykilleikmönnum gert það og hlotið af því mikilvæga reynslu.
Fyrrgreind umfjöllun á ekki við nein rök að styðjast og er engum til framdráttar.
Knattspyrnudeild Breiðabliks