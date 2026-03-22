Telur að mikill uppgangur gervigreindar hafi þessar neikvæðu afleiðingar í för með sér

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Það kom upp ótrúlegt atvik í enska boltanum um síðustu helgi þegar leikmenn Chelsea mynduðu hring fyrir leik sinn í kringum Paul Tierney dómara.
„Það er svo margt skrýtið búið að gerast í fótboltanum undanfarið,“ benti Benedikt á, en á þessum tímapunkti í þættinum var til að mynda búið að ræða þegar Afríkumeistaratitillinn var tekinn af Senegal, tveimur mánuðum eftir úrslitaleikinn.
„Ég hélt að þetta væri gervigreind. Þetta er svolítið það sem gervigreindin hefur gert, hún lætur mann efast um allt,“ sagði Helgi um hringinn hjá Chelsea.
