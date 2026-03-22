Sunnudagur 22.mars 2026

Kepa skúrkur Arsenal í úrslitaleiknum – City fóru með sigur af hólmi á Wembley

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

Óvænt tíðindi – Birkir Már Sævarsson skrifar undir í Mosó

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 22. mars 2026 18:06

Hægri bakvörðurinn Birkir Már Sævarsson hefur samið við Aftureldingu út komandi tímabil. Birkir er gríðarlega reynslumikill leikmaður en hann er fjórði leikjahæsti landsliðsmaður Íslands frá upphafi með 103 A landsleiki. Birkir spilaði meðal annars með íslenska landsliðinu á EM í Frakklandi 2016 og á HM í Rússlandi 2018.

Birkir hefur þrívegis orðið Íslandsmeistari með Val á ferli sínum en hann spilaði einnig með Brann í Noregi og Hammarby í Svíþjóð á sínum tíma. Í fyrra spilaði Birkir með Nacka í Svíþjóð en í vetur hefur hann æft og spilað með KH á Íslandi.
Birkir er eldri bróðir Arons Elí Sævarssonar fyrirliða Aftureldingar. Aron er að fara inn í sitt sjöunda tímabil í Mosfellsbæ og mun nú spila með bróður sínum í Aftureldingu.

,,Mér líst vel mjög vel á að ganga til liðs við Aftureldingu. Ég hef fylgst vel með liðinu á síðustu árum og hrifist af leikstílnum og andrúmsloftinu í kringum klúbbinn. Svo er auðvitað gamall draumur að rætast þegar ég fæ loksins tækifæri til að spila með litla bróður mínum. Þannig að ég hlakka mikið til sumarsins í Mosó,” sagði Birkir eftir undirskrift.

