Nýstárleg upplifun Jóhanns í gegnum bandarískan áhrifavald

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Það birtust óvæntar fréttir frá Afríku á dögunum þegar tilkynnt var um að Marokkó væri orðið Afríkumeistari, tveimur mánuðum eftir að hafa tapað úrslitaleik við Senegal. Senegölum var dæmdur ósigur í kjölfar kæru frá andstæðingum sínum þar sem liðið gekk af velli vegna dómgæslunnar seint í leiknum.
„Ég held að handboltinn sé að hlæja að fótboltanum núna. Ég man eftir einhverjum leik þar sem við máttum ekki vinna með sjö því ef við myndum vinna of stórt myndi eitthvað gerast. Þetta hefur lengi verið mitt haldreipi í því að gera grín að handboltanum.
En fótboltinn með VAR og núna AFCON, þetta er komið út í einhverja vitleysu,“ sagði Benedikt léttur.
Jóhann rifjaði þá upp hvernig hann fylgdist með úrslitaleik keppninnar í janúar.
„Ég prófaði alveg nýja upplifun þegar ég horfði á úrslitaleik AFCON. Þetta var ekki á Sýn svo ég endaði á að horfa á live útsendingu á Youtube þar sem einhver bandarískur áhrifavaldur var í marokkósku treyjunni í stúkunni. Hann greinilega mátti ekki sýna leikinn nema bara aðeins, þannig ég upplifði leikinn í raun bara í gegnum þennan mann.“
