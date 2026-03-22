Lýsti því í smáatriðum hvað hann vildi gera við fyrrverandi í rúminu ef hún tæki honum aftur – Hún sýndi allt í sjónvarpsþætti

Wanda Nara og Mauro Icardi áttu lengi vel eitt stormasamasta samband í knattspyrnuheiminum, og hefur það haldið áfram eftir skilnað þeirra.
Icardi, sem er leikmaður Galatasaray í Tyrklandi í dag, og Wanda hófu samband sitt meira að segja á fremur stormasaman hátt, en hún var áður í sambandi við Maxi Lopez, liðsfélaga og vin Icardi. Voru þau enn saman þegar Icardi og Wanda fóru að stinga saman nefjum.
Wanda og Icardi giftu sig 2014 og voru hamingjusömu í nokkur ár áður en hvert hneykslið rak annað. Icardi er talinn hafa haldið framhjá marg oft. Wanda fyrirgaf honum reglulega en að lokum hættu þau alfarið saman og eru fráskilin í dag.
Icardi gafst þó ekki upp auðveldlega undir það síðasta og fór hann mismunandi leiðir að því að reyna að halda í Wöndu. Í sjónvarpsþætti árið 2024 opinberaði Wanda skilaboð frá honum þar sem hann bað um annað tækifæri. Voru þau vægast sagt klúrin. Lýsti framherjinn því til dæmis í smáatriðum hvað hann vildi gera við hana.
Það gekk þó ekki en Icardi reyndi áfram. Hann er sagður hafa mætt heim til Wöndu eitt kvöldið og hótað því að birta myndefni sem hann hefði undir höndum frá því í hjónabandinu, sennilega klúrið.
Þetta bar þó ekki heldur árangur og eru flestir á því að sambandi Wöndu og Icardi sé í dag endanlega lokið, en bæði hafa verið orðuð við annað fólk síðan.