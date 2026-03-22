Kepa skúrkur Arsenal í úrslitaleiknum – City fóru með sigur af hólmi á Wembley

Manchester City lagði Arsenal að velli, 2–0, í úrslitum deildarbikarsins á Wembley í dag.
Leikurinn var markalaus í fyrri hálfleik þar sem bæði lið fengu færi en náðu ekki að brjóta ísinn. Arsenal var meira með boltann á köflum, en vörn City stóð vaktina vel.
Í síðari hálfleik steig Nico O’Reilly hins vegar upp og tryggði City sigurinn. Hann skoraði tvívegis á stuttum tíma, á 60. og 64. mínútu, og gerði þar með út um leikinn.
Fyrra markið kom eftir hræðileg mistök Kepa Arrizabalaga markvarðar Arsenal sem fékk tækifæri í leiknum.
Eftir mörkin náði Arsenal ekki að svara og City stjórnaði leiknum til enda.