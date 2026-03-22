Fettir fingur út í ársreikning í Fossvoginum – Segir að „allt myndi loga“ ef staðan væri svona hjá öðru félagi

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Ársreikningur Víkings var til umfjöllunar á dögunum. 100 milljóna tap og 50 milljóna króna fasteign vakti athygli Benedikts.
„Hugsaðu þér ef Valur hefði tapað 100 milljónum, það væri allt logandi. Þetta er öðruvísi af því þeir eru enn þá svolítið krúttlegir,“ sagði hann léttur.
„Hvaða fasteign er það (sem kostaði 50 milljónir)? Þetta er gott dæmi um hvað Víkingur er frábært félag og hvaða árangri þeir eru búnir að ná, að þeir nái að kaupa fasteign á 50 milljónir.“
