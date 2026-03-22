Ari Leifsson nálgast Val

Ari Leifsson er samkvæmt heimildum 433.is mjög nálægt því að skrifa undir við Val í Bestu deild karla. Ari er á heimleið og leiðir Valur kapphlaupið en Breiðablik og KA hafa einnig verið nefnd til sögunnar.
Ari er öflugur varnarmaður sem er á heimleið úr atvinnumennsku en Valsmenn leggja mikla áherslu á að fá hann.
Ari er 27 ára miðvörður sem á fjóra A-landsleiki að baki fyrir Ísland. Hann er samningsbundinn danska félaginu Kolding í næstefstu deild, en staða hans hjá liðinu virðist óljós um þessar mundir.
Hann hefur aðeins komið við sögu í tveimur deildarleikjum á tímabilinu og bendir það til þess að hann sé ekki í lykilhlutverki hjá þjálfara liðsins.
Ari kom til Kolding eftir dvöl hjá Strömsgodset í efstu deild Noregs, þar sem hann öðlaðist dýrmæta reynslu en virðist nú á leið á Hlíðarenda.