Varpar fram áhugaverðri kenningu um framtíð Ronaldo

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Lionel Messi skoraði sitt 900. mark á ferlinum og bárust hann og Cristiano Ronaldo í tal í þættinum. Báðir leikmenn eru í kringum fertugt en eru enn í fullu fjöri.
„Ronaldo er það bilaður að hann gæti haldið áfram í fleiri ár,“ sagði Jóhann áður en Benedikt tók til máls.
„Ronaldo mun ekki hætta fyrr en Messi er hættur. Hann tekur eitt tímabil í viðbót eftir að Messi er hættur. Þið lásuð það fyrst hér.“
