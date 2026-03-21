Telur að þetta geti spilað inn í ákvörðun Jóa Berg – „Var ekkert endilega staðan fyrir ekki svo löngu síðan“

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Jóhann Berg Guðmundsson, einn besti landsliðsmaður Íslandssögunnar, hefur verið orðaður við heimkomu í Breiðablik undanfarið.
„Menn hafa svolítið verið að setja þetta í samhengi við að það er orðið aðlaðandi að klára ferilinn sinn heima, sem var ekkert endilega staðan fyrir ekki svo löngu síðan. Það er fjör í kringum íslenska boltann, við höfum séð hvernig Gylfi hefur blómstrað,“ sagði Jóhann.
„Hann mun lita deildina fallegum litum,“ skaut Benedikt inn í áður en Jóhann hélt áfram.
„Ég held að sagan eigi eftir að fara svo fallegum orðum um Jóhann Berg. Hann er ótrúlega góður og fjölhæfur fótboltamaður, með magnaðan landsliðsferil og alveg ólseigan félagsliðaferil. Ég held að hann yrði hrikalega mikill fengur fyrir Blikana, 1-2 sumur gætu gert mikið.“
