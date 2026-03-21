Kristján Óli segir leikmenn Breiðabliks hafa óskað eftir því að Gabríel væri ekki að æfa með liðinu

Kristján Óli Sigurðsson, sérfræðingur Þungavigtarinnar heldur því fram að leikmenn Breiðabliks hafi óskað eftir því að Gabríel Aron Sævarsson færi frá félaginu.
Gabríel sem er ungur og efnilegur sóknarmaður og var lánaður til Hauka í 2. deildinni í vikunni. Gabríel var keyptur til Breiðabliks frá Keflavík síðasta sumar og var í kjölfarið lánaður til ÍR.
Hann hefur æft með Blikum í vetur en fyrrum leikmaður Breiðabliks, Kristján Óli, segir að hann hafi ekki heillað.
„Hann átti að vera einn af þremur framherjum Breiðabliks, það er búið að vera að funda. Leikmenn tóku sig saman og vildu fund með teyminu, þeir töldu Gabríel ekki nógu góðan til að vera á æfingum liðsins,“ sagði Kristján Óli í Þungavigtinni í dag.
„Að gæðaleysið væri slíkt að hann væri ekki nógu góður á æfingum, ég fékk þessa skýrslu af þessum fundi.“
Mikael Nikulásson fyrrum þjálfari KFA og Njarðvíkur sagði að að á sínum þjálfaraferli hefði það komið upp að leikmenn hefur tjáð sig með þessum hætti, að leikmaður væri ekki nógu góður til að æfa með liðinu.