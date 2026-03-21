Hafa áhyggjur af heimsmeistaramótinu – „Miðað við hvaða vitleysingur er í Hvíta húsinu“

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Það styttist í HM vestan hafs í sumar en menn búast við að fréttir utan vallar gætu orðið áberandi.
„Það sem maður óttast er að þetta heimsmeistaramót sem er svo geggjað, að það verði eitthvað alls konar bras, fyrir utan auðvitað ástandið í heiminum,“ sagði Jóhann og Benedikt tók undir.
„Það er hægt að taka undir þær áhyggjur, svona miðað við hvaða vitleysingur er í Hvíta húsinu.
Infantino (forseti FIFA) líka, þessir tveir eru bara að fara að stýra stærsta íþróttamóti í sögunni.“
