Velur 35 manna hóp hjá enska landsliðinu: Maguire og Mainoo snúa aftur – Velur ekki Trent

Thomas Tuchel, landsliðsþjálfari Englands, hefur valið 35 manna hóp fyrir vináttuleiki gegn Úrúgvæ og Japan á Wembley.
Leikirnir eru hluti af undirbúningi enska landsliðsins fyrir heimsmeistaramótið 2026 og hefur Tuchel ákveðið að velja stærri hóp en venjulega. Leikmenn munu mæta í æfingabúðir í tveimur áföngum á þessu landsleikjahléi.
James Garner, miðjumaður Everton, fær sitt fyrsta tækifæri með A-landsliðinu, en markvörðurinn Jason Steele úr Brighton er einnig í hópnum og gæti farið með sem æfingamarkvörður á HM.
Nokkrir leikmenn snúa aftur í hópinn, þar á meðal þeir Kobbie Mainoo og Harry Maguire frá Manchester United. Þá eru Lewis Hall og Tino Livramento frá Newcastle aftur með eftir meiðsli, auk þess sem Fikayo Tomori úr AC Milan styrkir vörnina.
Dominic Calvert-Lewis fær kall í fyrsta sinn í fimm ár og Dominic Solanke er einnig í hópnum.
Tuchel útskýrði að markmiðið væri að prófa fleiri leikmenn. „Við skiptum þessu í raun í tvær æfingabúðir til að sjá fleiri leikmenn og auka samkeppni um sæti í HM-hópnum,“ sagði hann.
England mætir Úrúgvæ 27. mars og Japan 31. mars.
Markverðir: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion)
Varnarmenn: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan)
Miðjumenn: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)
Sóknarmenn: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur)