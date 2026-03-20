Útilokaður úr landsliði Íran vegna myndar með leiðtoganum í Dubai

Íranski framherjinn Sardar Azmoun hefur verið útilokaður úr landsliðinu eftir meint brot á hollustu við stjórnvöld í landinu.
Samkvæmt írönskum miðlum er ólíklegt að hinn 31 árs gamli leikmaður verði með á Heimsmeistaramótinu í sumar eftir að hann birti mynd af sér þar sem hann heilsar leiðtoga Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Myndin var síðar fjarlægð en vakti mikla athygli.
Azmoun leikur nú með Shabab Al-Ahli í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og hefur verið einn besti sóknarmaður Írans undanfarin ár.
Hann hefur skorað 57 mörk í 91 landsleik.
Staða Írans á alþjóðavettvangi er viðkvæm vegna spennu í Mið-Austurlöndum, sem virðist hafa haft áhrif á ákvörðunina.
Útilokun Azmoun er því mikið áfall fyrir landsliðið fyrir HM.