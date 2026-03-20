fbpx
Föstudagur 20.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Velur 35 manna hóp hjá enska landsliðinu: Maguire og Mainoo snúa aftur – Velur ekki Trent

90 Mínútur

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

433
433Sport

Tyrkirnir hóta því að fara í mál við Liverpool – Náðist að bjarga þumlinum

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 20. mars 2026 09:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Galatasaray íhugar að höfða mál gegn Liverpool og UEFA eftir að Noa Lang slasaðist alvarlega í leik liðanna á Anfield.

Hollenski kantmaðurinn, 26 ára, varð fyrir alvarlegum þumalskaða þegar hann festi fingurinn á milli hluta af auglýsingaskiltum við hliðarlínuna. Hann var borinn af velli á börum og fékk súrefni áður en hann fór í aðgerð til að bjarga þumlinum.

Lang lét síðar vita af sér af sjúkrahúsi og sagði að aðgerðin hefði gengið vel.

Forráðamenn Galatasaray eru þó afar ósáttir við atvikið og telja að aðstæður við völlinn hafi verið ófullnægjandi. Félagið hefur þegar lagt fram kvörtun til UEFA og bíður niðurstöðu úr rannsókn.

Að sögn framkvæmdastjóra félagsins er verið að undirbúa mögulega skaðabótakröfu, meðal annars vegna launataps og annarra afleiðinga meiðslanna.

Á sama tíma tryggði Liverpool sér sæti í 8-liða úrslitum UEFA Champions League með 4–0 sigri í leiknum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

