Þarf að dúsa áfram í fangaklefa eftir að hafa buffað mann á golfvelli – „Þú hefðir átt að haga þér betur“

Fyrrum knattspyrnumaðurinn Joey Barton verður áfram í gæsluvarðhaldi eftir að hafa verið ákærður fyrir alvarlega líkamsárás.
Barton var úrskurðaður í gæsluvarðhald þann 10. mars eftir meinta árás nærri Huyton og Prescot golfklúbbnum í Merseyside. Fórnarlambið, Kevin Lynch, var fluttur á sjúkrahús með meiðsli á andliti og rifbeinum. Samkvæmt upplýsingum fyrir dómi er hann í alvarlegu en stöðugu ástandi, en hætta er á að hann missi sjón á öðru auga.
Barton er ákærður fyrir líkamsárás sem olli alvarlegum meiðslum og verður í haldi fram að næstu þingfestu málsins sem fer fram 7. apríl. Beiðni hans um lausn gegn tryggingu var hafnað af dómara.
Meðákærði í málinu, Gary O’Grady, hefur hins vegar verið látinn laus gegn tryggingu. Fyrir dómi kom fram að Lynch, sem er 51 árs, hafi verið á golfklúbbnum með Barton og O’Grady þar sem þeir höfðu neytt áfengis. Ágreiningur hafi komið upp milli þeirra áður en þeir fóru út fyrir, þar sem vitni lýsti því að maður hefði verið sleginn, sparkað í hann og traðkað á honum.
Einnig var haft eftir vitnum að Barton hafi sagt við Lynch meðan á árásinni stóð: „Þú hefðir átt að haga þér betur.“
Lögregla var með mikinn viðbúnað á svæðinu og óskaði eftir vitnisburði frá íbúum og myndbandsupptökum.
Barton, sem hóf feril sinn hjá Manchester City, lék síðar með Newcastle, QPR, Marseille, Burnley og Rangers áður en hann lagði skóna á hilluna.