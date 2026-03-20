Rosenior hefur fundið út úr því hver er að leka byrjunarliði Chelsea

Chelsea hefur komist að því hver lak upplýsingum um liðsskipan félagsins fyrir báða leiki gegn Paris Saint-Germain í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Franskir fjölmiðlar birtu rétt byrjunarlið liðsins nokkrum klukkustundum fyrir fyrri leikinn í París. Fyrir seinni leikinn komu einnig fram nákvæmar upplýsingar um að Wesley Fofana yrði hvíldur.
Þjálfari Chelsea, Liam Rosenior, sagði eftir leikinn að málið yrði rannsakað og hefur félagið nú greint uppruna lekans og brugðist við.
Samkvæmt félaginu kom lekinn ekki frá leikmanni heldur frá aðila utan félagsins sem kom upplýsingunum áfram til fjölmiðla.
„Við vitum hvaðan þetta kom og höfum tekið á málinu,“ sagði Rosenior. Hann bætti við að ekki hefði verið um illan ásetning að ræða gagnvart liðinu.
Lekinn vakti mikla athygli þar sem slíkar upplýsingar geta haft áhrif á undirbúning leikja á þessu stigi keppni.