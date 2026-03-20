Ný lög í Bretlandi – Taka gildi fyrir úrslitaleik helgarinnar

Ný lög eru að taka gildi á Englandi og í Wales sem gera það refsivert að mæta á fótboltaleiki án miða.
Lögin taka gildi fyrir úrslitaleik enska deildabikarsins þar sem Arsenal og Manchester City mætast á Wembley um helgina.
Samkvæmt nýju reglunum geta þeir sem gerast brotlegir hlotið allt að fimm ára bann frá fótboltaleikjum auk sektar upp á allt að þúsund pundum.
Ástæðan fyrir lagasetningunni má rekja til óeirða á úrslitaleik EM 2021 milli Englands og Ítalíu, þar sem þúsundir stuðningsmanna brutust inn á Wembley.