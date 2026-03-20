Ísraelar fá þunga sekt og er gert að vera með borða á næstu leikjum

FIFA hefur sektað ísraelska knattspyrnusambandið um því sem nemur um 23 milljónum íslenskra króna og gefið sambandinu viðvörun vegna brota sem tengjast mismunun og kynþáttafordómum.
Málið kom upp eftir kvörtun frá palestínska knattspyrnusambandinu á þingi FIFA árið 2024. Niðurstaðan var sú að ísraelska sambandið hefði brotið reglur um móðgandi hegðun og mismunun.
Auk sektarinnar þarf ísraelska sambandið að sýna skilti með skilaboðunum „Fótbolti samaneinar heiminn – Segjum nei við mismunun“ á næstu þremur heimaleikjum sínum og hluti sektarinnar fer í aðgerðir gegn mismunun.