Hafnar gylliboðum frá Sádí til að vera áfram á Englandi

Youri Tielemans ætlar að vera áfram hjá Aston Villa þrátt fyrir áhuga frá félögum í Sádi-Arabíu, samkvæmt Football Insider.
Miðjumaðurinn, sem er 28 ára, vill frekar halda áfram að spila á hæsta stigi í Evrópu og leggja sitt af mörkum í verkefni Unai Emery hjá Villa.
Tielemans hefur verið lykilmaður síðan hann kom til félagsins og vill vera það áfram frekar en að elta seðlana til Sádí.
Þetta verða að teljast jákvæð tíðindi fyrir Villa, sem er í harðri baráttu um Meistaradeildarsæti í ensku úrvalsdeildinni.