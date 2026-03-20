Hafna tilraunum Börsunga

Manchester United hyggst hafna beiðni Barcelona um að framlengja lánssamning Marcus Rashford um eitt tímabil til viðbótar.
Enski landsliðsmaðurinn, sem er 28 ára gamall, hefur verið á láni hjá katalónska félaginu en samkvæmt heimildum vilja forráðamenn United ekki halda áfram á þeim nótum.
Þeir hafa gert Barcelona ljóst að félagið verði að greiða umsamið kaupverð, um 26 milljónir punda, ef það vill halda Rashford til frambúðar.
Að öðrum kosti verður framherjinn kallaður aftur til Old Trafford þegar lánstímanum lýkur.
Rashford hefur sjálfur verið sagður áhugasamur um að vera áfram hjá Barcelona, en framtíð hans ræðst nú af því hvort félagið er tilbúið að ganga að kröfum Manchester United.