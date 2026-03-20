Fundin sek um að greiða undir lágmarkslaunum

Tvö fyrrum félög úr ensku úrvalsdeildinni hafa verið nefnd af breskum stjórnvöldum fyrir að greiða starfsmönnum sínum undir lágmarkslaunum.
Um er að ræða Norwich City og Charlton Athletic, sem bæði eru á lista yfir hundruð fyrirtækja sem brutu reglur um launagreiðslur.
Alls hafa um 60 þúsund starfsmenn í Bretlandi ekki fengið rétt laun og fyrirtækin hafa verið skipuð að greiða vangoldin laun til baka auk þess að greiða sektir.
Norwich skuldar mest af þessum tveimur félögum, eða rúmlega 99 þúsund pund til 1.152 starfsmanna. Charlton skuldar um 18 þúsund pund til 45 starfsmanna.
Viðskiptaráðherra Bretlands, Peter Kyle, sagði að meirihluti fyrirtækja fylgdi reglum, en mikilvægt væri að grípa til aðgerða gegn þeim sem gera það ekki.
Málið hefur vakið athygli þar sem um þekkt knattspyrnufélög er að ræða.