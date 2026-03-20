Fullyrt að Tottenham sé að selja markvörðinn sinn til Ítalíu

Inter Milan er sagt nálgast kaup á markverðinum Guglielmo Vicario frá Tottenham. Enska félagið er opið fyrir því að selja.
Ítalska félagið hefur verið að leita að varamanni eða mögulegum arftaka fyrir Yann Sommer og íþróttastjórinn Piero Ausilio var í London á dögunum þar sem hann átti fund með umboðsmanni Vicario.
Talið er að Inter sé bjartsýnt á að ná samkomulagi fyrir um 17 milljónir punda.
Vicario, sem er landsliðsmaður Ítalíu, stóð sig vel í síðasta leik Tottenham gegn Atletico Madrid og varði nokkrum sinnum glæsilega. Það dugði þó ekki til þar sem Spurs féll úr keppni eftir tap í fyrri leiknum.
Hann gekk til liðs við Tottenham frá Empoli árið 2023 og byrjaði feril sinn í ensku úrvalsdeildinni vel. Hins vegar hafa andstæðingar reynt að nýta veikleika hans í loftinu.