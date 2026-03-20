Formaðurinn sáttur með sögulegan samning – Goðsögn hannaði treyjuna

Heimir Gunnlaugsson, formaður Knattspyrnudeildar Víkings, var að vonum kátur eftir að félagið kynnti samstarf sitt við Boozt, sem varð um leið stærsti samningur í sögu félagsins.
Margmenni var í Víkinni í gær þegar tilkynnt var um samstarfið og öllu tjaldað til.
„Þetta leggst frábærlega í mig. Ég átti ekki von á svona mörgum hérna í dag svo ég er mjög glaður með það líka. Þessi samningur hefur mjög mikla þýðingu fyrir okkur.
Við erum að fá stóran alþjóðlegan styrktaraðila á fjögurra ára samningi. Okkur finnst við hafa sýnt með árangri í Evrópu að við erum orðinn eftirtektarverður aðili til að semja við fyrir erlenda aðila. Þetta er gríðarleg gleðistund,“ sagði Heimir við 433.is.
Halldór Smári Sigurðsson, goðsögn hjá Víkingi, hannaði þá nýja treyju sem var frumsýnd samhliða, en hann hefur hannað síðustu treyjur félagsins.
„Halldór Smári hefur hannað síðustu búninga fyrir okkur. Hann kom með grunnhugmyndina og fór svo til Bologna í lokahönnunina með Macron. Öll smáatriði í búningnum koma frá Halldóri Smára og það er glæsilegt að hafa hann með okkur í þessari hönnun,“ sagði Heimir enn fremur.
