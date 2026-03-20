Dánarorsök opinberuð í kjölfar hins sorglega andláts – Tók 17 klukkustundir að finna lík hans

25 ára knattspyrnumaður, Kian Broadhead, lést í bílslysi á Mön í september síðastliðnum. Hann var leikmaður Peel AFC og mikill stuðningsmaður Liverpool.
Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar lést Broadhead nánast samstundis af höfuðáverkum eftir að vinnubíll hans fór út af veginum og datt úr mikilli hæð. Lík hans fannst ekki fyrr en um 17 klukkustundum síðar.
Broadhead skoraði í leik sama dag og slysið átti sér stað, en rannsóknin leiddi enn fremur í ljós að hann var með mikið magn af áfengi í blóðinu.
Fjölskylda hans hefur lýst mikilli sorg en hún kveðst standa þétt saman á þessum erfiðu tímum.