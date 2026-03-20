Föstudagur 20.mars 2026

Bournemouth og United skildu jöfn – Sjáðu er Maguire fékk rautt

Íþróttavikan: Benni Bó og Jóhann Alfreð eru brattir fyrir sumrinu á Hlíðarenda

Bournemouth og United skildu jöfn – Sjáðu er Maguire fékk rautt

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 20. mars 2026 22:06

Bournemouth og Manchester United skildu jöfn í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.

Mörkin létu á sér standa lengi vel í kvöld en seinni hálfleikur var mikið fjör. Bruno Fernandes kom United yfir af vítapunktinum eftir rúman klukktutíma leik en Ryan Christie svaraði fyrir heimamenn skömmu síðar.

Það liðu svo aðeins nokkrar mínútur þar til United komst yfir á ný með sjálfsmarki James Hill. Þarna átti þó enn mikið eftir að gerast því Harry Maguire fékk rautt spjald þegar hann gerðits brotlegur innan teigs og Bournemouth féll víti.

Á punktinn fór Junior Kroupi og skoraði. Það reyndist síðasta mark leiksins, lokatölur 2-2.

United er í þriðja sæti deildarinnar með 55 stig, 7 stigum á undan sjötta sætinu. Bournemouth er í tíunda sætinu en leyfir sér að dreyma um baráttu um Evrópusæti.

