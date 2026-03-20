Benedikt botnar ekki í feluleiknum hér á landi þegar kemur að þessu – „Það er allt svo mikið leyndarmál“

Benedikt Bóas og Jóhann Alfreð voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni á 433.is.
Umræða um kaupverð í íslenska boltanum barst í tal í kjölfar þess að kaup KA á Danijel Dejan Djuric voru rædd.
„Það er svo merkilegt með þessi íslensku félög, það er allt svo mikið leyndarmál. Ég gæti sagt bara hérna og þú gert fyrirsögn um að Djuric hafi kostað 400 milljónir, og ég fullyrði það,“ sagði Benedikt, en talið er að Danijel sé næstdýrasti leikmaður í sögu íslenska boltans á eftir Gylfa Þór Sigurðssyni.
„Segjum að þetta sé satt, að hann sé næstdýrastur á eftir Gylfa, þá er það bara mjög skiljanlegt. Þú fannst bara þegar hann fór í fyrra að það var ekki eins gaman, hann er geggjaður,“ sagði Benedikt enn fremur áður en Jóhann tók til máls.
„Það er líka gaman að það sé smá hringekja í gangi. Blikar kaupa Ívar frá KA og þá fara þeir beint af stað.“
Umræðan er í spilaranum.