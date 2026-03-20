Áhrifavaldur kemur fylgjendum sínum aftur á óvart skömmu eftir risa tilkynningu

Knattspyrnumarkvörðurinn og áhrifavaldurinn Justine Elliott hefur snúið aftur í fótboltann eftir stutt hlé og samið við Crewe Alexandra.
Elliott, sem áður lék með Blackburn Rovers og Accrington Stanley, tilkynnti nýverið að hún hygðist stíga til hliðar frá boltanum eftir erfiða reynslu hjá fyrra félagi.
Í tilfinningaþrunginni færslu sagði hún að hún hefði ekki misst ástina á íþróttinni, heldur upplifað aðstæður sem létu henni líða óþægilega.
„Engum ætti að líða illa eða eins og hann sé smár í íþrótt sem hann hefur helgað líf sitt,“ skrifaði Elliott til að mynda.
Nú hefur hún hins vegar ákveðið að snúa aftur og skrifað undir skammtímasamning við Crewe. Þjálfarinn Matt Fisher sagðist ánægður með að fá hana í hópinn og hrósaði bæði gæðum hennar og hugarfari.
Elliott segist sjálf spennt fyrir nýju tækifæri. „Þetta kom á réttum tíma og ég hlakka til að leggja mitt af mörkum á lokasprettinum.“