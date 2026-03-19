Virtur fjölmiðill segir United komið á fullt í viðræður við landsliðsmann Brasilíu

Manchester United er komið í viðræður um að kaupa Bruno Guimarães, fyrirliða Newcastle United, fyrir um 80 milljónir evra. Áhugi frá Real Madrid gæti þó sett strik í reikninginn.
Reuters fjallar um málið.
Eftir að Newcastle féll úr leik í Meistaradeildinni gegn FC Barcelona hefur mögulegur brottför Guimarães orðið raunhæfari. United lítur á hann sem arftaka Casemiro, sem hefur þegar tilkynnt að hann yfirgefi félagið.
Samkvæmt heimildum hefur Casemiro sjálfur mælt með Guimarães sem eftirmanni sínum og bent á leiðtogahæfileika hans og reynslu.
Viðræður milli United og leikmannsins hafa gengið vel og talið er að gagnkvæmur áhugi gæti auðveldað samning. Hins vegar hefur endurnýjaður áhugi Real Madrid breytt stöðunni.
Guimarães var nálægt því að ganga til liðs við Real Madrid árið 2022, en Newcastle náði þá að kaupa hann frá Olympique Lyon og tryggja sér þjónustu hans.