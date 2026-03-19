Víkingur með ógnarsterkan hóp og stórhuga fyrir sumarið – „Það er mikil samkeppni, alveg eins og við viljum hafa það“

Sölvi Geir Ottesen, þjálfari karlaliðs Víkings, ræddi við 433.is í Víkinni í dag í tilefni að því að félagið var að kynna nýja treyju og nýjan samstarfsaðila, Boozt. Hann ræddi þau mál en einnig komandi sumar.
Víkingur er ríkjandi Íslandsmeistari og eru margir á því að liðið muni sigla titlinum heim aftur í sumar. Hópurinn er ógnarsterkur.
„Staðan á liðinu er frábær. Við erum nýkomnir heim úr æfingaferðinni sem gekk rosalega vel,“ sagði Sölvi meðal annars.
„Við erum búnir að vera heppnir með meiðsli. Það eru allir nema Daði sem eru heilir. Hópurinn er stór og sterkur. Það er mikil samkeppni, alveg eins og við viljum hafa það.“
Og þið eruð stórhuga fyrir sumarið?
„Við erum það alltaf, þegar klúbburinn er kominn á þennan stað verðum við bara að vera stórhuga. Við setjum okkur stór markmið og ætlum að ná þeim.“
